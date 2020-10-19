Сын Черчесова потерял сознание во время матча

Вратарь клуба «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов, сын главного тренера сборной России, получил удар в голову в матче ПФЛ с «Родиной» и был госпитализирован,

Черчесов-младший получил удар коленом в голову на 21-й минуте матча Профессиональной футбольной лиги с «Родиной» во время игрового момента. Футболист потерял сознание и был госпитализирован.

У голкипера диагностирован перелом нижней челюсти со смещением, черепно-мозговая травма с легким сотрясением, выбит зуб, цитирует «Чемпионат» председателя совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимира Габулова.

Черчесову-младшему 25 лет, он сын главного тренера национальной сборной России Станислава Черчесова. До перехода в «Олимп-Долгопрудный» вратарь выступал за «Амкар», «Динамо», «Балтику» и «Черноморец».