Умеренно теплая погода установится в Восточной Сибири

Умеренно теплая погода с небольшими осадками установится в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкальском крае облачно с прояснениями, местами снег. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -1… -6 градусов, местами до +2. Днем +1… +6, местами 0… -5 градусов.

По Бурятии переменная облачность, местами небольшой снег, в большинстве районов без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -4… -9, местами -14… -19 градусов, по Прибайкалью до нуля градусов. Днем +1… +6, местами 0… -5 градусов.

В Иркутской области переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -1… -6, местами -10… -15 градусов. Днем +4… +9, местами -3… +2 градуса.