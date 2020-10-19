Потепление придет в Новосибирск

Неустойчивый характер погоды сохранится в Новосибирской области, ожидается потепление до 12-14 градусов, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, утром во вторник ожидается небольшой дождь, дальше погода будет без осадков. Ночью будет +1…+3, днём – +7…+9 градусов.

В ночь на среду ожидается 2-4, днём – 12-14 градусов тепла. В четверг: 4-6 градусов ночью, 10-12 градусов днём. Ночью синоптики ждут прохождения холодного фронта и усиления ветра, но он будет слабее, чем в воскресенье.

«Не даёт нам покоя октябрь, всё волнообразно, поэтому будут ещё волны тепла. Неустойчивый характер погоды, западно-восточный переход воздушных масс будет сохраняться всю неделю», – прокомментировала собеседница.