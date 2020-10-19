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Власти Забайкалья закрыли школы из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школы Забайкалья выходят на дистанционное обучение из-за вспышек заболевания коронавирусной инфекцией. В ближайшее время до 70% офисных сотрудников также могут оказаться на удаленной работе, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

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Он отметил, что в детских садах также необходимо снижать количество детей, которые приходят в группы. А в ближайшее время должно уйти 70% офисных сотрудников на удаленную форму работы. 

Крупным предприятиям необходимо составить список сотрудников, которые имеют возможность работать удаленно.

«Так как мы видим, что в основном болеют офисные работники, но надо подумать, чтобы повышать количество людей, которые работают удаленно. Нужно, чтобы 60-70% работников в обязательном порядке переводить на удаленку», — сказал Осипов.

По его словам, нужно усилить контроль внутри организаций, чтобы отслеживать, насколько работники соблюдают меры безопасности — используют ли маски и перчатки, обрабатываются ли поверхности.

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