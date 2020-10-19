Навальный раскритиковал Трампа за молчание об его отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что президент США Дональд Трамп должен был присоединиться к европейским политикам в осуждении произошедшего с ним инцидента.

«Я заметил, что [Трамп] этого не сделал», — цитирует РБК Навального. По его словам, «чрезвычайно важно, чтобы каждый, в первую очередь президент США, выступил против применения химического оружия в XXI веке».

В сентябре Трампа из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным раскритиковал его оппонент, кандидат в президенты от демократов Джо Байден. «Его молчание — соучастие», — заявил он тогда, назвав отравление российского политика попыткой заставить его замолчать.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали. Спустя два дня его перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику «Шарите».

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В начале октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что Навального отравили токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно заявлял, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.