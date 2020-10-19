Кристина Асмус озвучила свою театральную зарплату

Актриса Кристина Асмус озвучила свою месячную зарплату в театре, отметив, что для нее важнее суть работы, а не деньги.

«Очень много раз приходилось жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами ради спектаклей (и даже прогонов), которые отменить никак нельзя», — написала Асмус в сториз Instagram, отвечая на вопрос, что ей важнее — интересный проект или оплата за него.

Актриса сообщила, что в театре она получает меньше 22 тысяч в месяц. «Для меня финансовый вопрос никогда не был решающим», — отметила Асмус.

Кристина Асмус прославилась после участия в сериале «Интерны», где она исполнила роль молодого, наивного врача Вари. В 2019 году она оказалась в центре скандала из-за откровенной постельной сцены в фильме «Текст», в 2020 году вышел еще фильм «Китобой», где актриса снова снялась обнаженной.

С 2012 года по настоящее время Асмус служит в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Среди театральных работ Кристины Асмус — роли Офелии в постановке «Гамлет. Премьера!», Марьи Антоновны в «Ревизоре», также актриса сыграла Нину в театральном варианте «Текста» по роману Дмитрия Глуховского.