Новый способ покупки ОСАГО через маркетплейс пока не заработал

Автовладельцы с понедельника получили возможность купить полис ОСАГО через новый сервис — маркетплейс (финансовую платформу), но пока такая услуга на них не представлена.

Новая редакция закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» вступила в силу 19 октября 2020 года. Согласно ему, оформление ОСАГО будет возможно через финансовую платформу (маркетплейс).

При этом стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать стоимости полиса на официальном сайте страховой компании.

Финансовая платформа (маркетплейс) — это сервис, с помощью которого пользователи смогут удаленно оформлять финансовые продукты — например, вклады или страховки. Сейчас в реестре Банка России есть две платформы — «Финуслуги» (Московская биржа) и «ВТБ Регистратор».

Пилотными продуктами на них стали банковские вклады и региональные облигации. Когда на сервисах появится возможность покупки полиса ОСАГО, неизвестно.