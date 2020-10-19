Рабочие в Приангарье погибли во время обвала

Следователи Иркутской области начала проверку по факту гибели двух рабочих во время обвала грунта. Еще один рабочий травмирован и находится в больнице, сообщило региональное СУ СК России.

«Следователи СК России выясняют обстоятельства происшествия на улице Красных Мадьяр в городе Иркутске. Там при проведении ремонтных работ произошел обвал грунта, в результате которого два человека погибли, еще один госпитализирован», — сообщило СУ СК.

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Сейчас следователи проводят проверку. Работы проводились для прокладки канализационных сетей для ЖК «Сити Парк», пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные единой дежурно-диспетчерской службы города.

В четверг иркутское СУ СК начало проверку по аналогичному ЧП. На улице Покровского в городе Ангарске во время земляных работ по укладке трубопровода в траншее на глубине четырех метров произошел обвал. Под завалом оказался рабочий. Он умер по дороге в больницу.