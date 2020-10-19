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Кокорин забил первый гол за «Спартак»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФК «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, перешедший в клуб в начале августа, забил первый гол за команду красно-белых в матче против «Химок».

Кокорин на 58-й минуте матча реализовал пенальти, назначенный за фол на Эсекьеле Понсе.

«Важная победа плюс мой первый гол за «Спартак». Браво парни», — написал футболист в Instagram.

«Спартак» в итоге победил «Химки» со счетом 3:2. Все голы были забиты во втором тайме. Красно-белые набрали 24 очка, догнав лидирующий в турнирной таблице «Зенит». Петербургский клуб занимает первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

Кокорин перешел в «Спартак» в начале августа на правах свободного агента. Его дебютным матчем стал матч с ЦСКА 13 сентября.

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