Кокорин забил первый гол за «Спартак»

Фото: © ФК «Спартак»
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, перешедший в клуб в начале августа, забил первый гол за команду красно-белых в матче против «Химок».
Кокорин на 58-й минуте матча реализовал пенальти, назначенный за фол на Эсекьеле Понсе.
«Важная победа плюс мой первый гол за «Спартак». Браво парни», — написал футболист в Instagram.
«Спартак» в итоге победил «Химки» со счетом 3:2. Все голы были забиты во втором тайме. Красно-белые набрали 24 очка, догнав лидирующий в турнирной таблице «Зенит». Петербургский клуб занимает первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.
Кокорин перешел в «Спартак» в начале августа на правах свободного агента. Его дебютным матчем стал матч с ЦСКА 13 сентября.
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