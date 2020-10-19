Нефть разлилась по Оби в Томской области

Две баржи столкнулись в Томской области, в результате по Оби разлилась нефть, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, разлив нефти произошёл утром в воскресенье в затоне Оби в районе села Каргасок Томской области.

«Из-за усиления ветра произошел отрыв учаленной к берегу порожней баржи и ее столкновение ввиду неконтролируемого движения с другой, груженной нефтью, баржей», – сказано в сообщении.

Из-за пробоины в одном из восьми танков баржи произошел разлив нефтепродуктов в акваторию затона. Разлив локализовали, в акватории организовали мероприятия по сбору нефтепродуктов. По информации прокуратуры, значительного экологического вреда допущено не было.