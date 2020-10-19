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Мессенджер экс-главы Норильска подвел его под уголовное дело

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Uosnorilsk / CC BY-SA 4.0

Следователи, анализируя переписку экс-главы Норильска Рината Ахметчина в мессенджере, обнаружили, что мэр поздно ввел режим ЧС и возбудили в отношении него уголовное дело о халатности, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«При расследовании обстоятельств разлива нефтепродуктов проведен анализ содержимого одного из мессенджеров, используемых бывшим тогда главой Норильска Ахметчиным Р.В. Полученные сведения позволили выявить признаки преступной халатности, выразившейся в несвоевременном вводе режима ЧС и повлекшей существенное увеличение размера причиненного вреда», — сказал в интервью «Российской газете» Бастрыкин.

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По данным следствия, Ахметчин, получив информацию об аварийном разливе более 21 тысячи тонн нефтепродуктов из хранилища ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» за пределы территории промышленной площадки, своевременно не ввел режим чрезвычайной ситуации.

Также чиновник «в пределах предоставленных ему полномочий» не организовал проведение ликвидационных работ по предотвращению загрязнения дизельным топливом грунта и акватории рек. 

Бездействие Ахметчина привело к увеличению вреда, нанесенного почве и водным объектам на обширной территории региона. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Ему грозит денежный штраф или исправительные работы на год.

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