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Мэр Абакана заразился коронавирусом вслед за губернатором

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © мэрия Абакана

Глава города Абакана Алексей Лемин получил положительный тест на COVID-19 по семейному контакту, симптомы заболевания не проявились, сообщается на сайте мэрии города.

«Да, я понимаю, что все устали, что многие раздражены необходимостью постоянного ношения масок, перчаток, длительным отсутствием встреч с друзьями. Многие вынужденно отказывают себе в развлечениях, в походах в театры, рестораны… Я прошу каждого еще раз взвесить, насколько вы готовы рисковать своим здоровьем, своих близких, здоровьем тех людей, с которыми вы встречаетесь», — Лемин.

Он отметил, что медики в республике работают на пределе возможностей. «Нужно понимать, что рост заболевших коронавирусной инфекцией резко сокращает возможности медиков оказывать плановую медицинскую помощь. Давайте будем ответственно относиться к жизни», — сказал Лемин.

Глава республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил на своей странице в Instagram заразился коронавирусом. Коновалов чувствует себя нормально и находится на самоизоляции.

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