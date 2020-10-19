Украинский генерал пригрозил России ядерным оружием

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что Украина способна восстановить статус ядерной державы, чтобы заставить «с уважением относиться к украинскому народу».

«У нас есть все возможности восстановить свой ядерный статус, требуется только политическая воля», — приводит РИА Новости заявление Смешко. По его словам, у страны есть «научный потенциал» и «технические возможности».

Смешко уточнил, что не призывает создавать атомные бомбы, а только хочет напомнить странам Запада, что нужно «с уважением относиться к украинскому народу». «Мы же искренне защищаем западный мир, искренне защищаем демократию, почему демократия этого не делает?» — удивился он.

Экс-глава СБУ выразил уверенность, что именно Украина внесла значимый вклад в развитие ядерного оружия, так как «подарила миру Королева».

Украина отказалась от ядерного арсенала, доставшегося ей от СССР и подписала Будапештский меморандум в 1994 году. Документ гарантирует безопасность страны со стороны ядерных держав в обмен на присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия.