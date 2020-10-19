НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинский генерал пригрозил России ядерным оружием

Источник:
РИА Новости
387 7

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что Украина способна восстановить статус ядерной державы, чтобы заставить «с уважением относиться к украинскому народу».

«У нас есть все возможности восстановить свой ядерный статус, требуется только политическая воля», — приводит РИА Новости заявление Смешко. По его словам, у страны есть «научный потенциал» и «технические возможности».

Смешко уточнил, что не призывает создавать атомные бомбы, а только хочет напомнить странам Запада, что нужно «с уважением относиться к украинскому народу». «Мы же искренне защищаем западный мир, искренне защищаем демократию, почему демократия этого не делает?» — удивился он.

Экс-глава СБУ выразил уверенность, что именно Украина внесла значимый вклад в развитие ядерного оружия, так как «подарила миру Королева».

Украина отказалась от ядерного арсенала, доставшегося ей от СССР и подписала Будапештский меморандум в 1994 году. Документ гарантирует безопасность страны со стороны ядерных держав в обмен на присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Еще по теме
Трамп пообещал установить мир силой с помощью нового оружия
Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе
Путин указал Эрдогану на сирийских боевиков в Карабахе
История унижения: как Горбачев получил премию мира и потерял страну
смотреть все
Оборона #Военная политика #Оружие #Мир #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Навальный раскритиковал Трампа за молчание об его отравлении
•
Жириновский призвал к запрету выезда из России
•
Новый способ покупки ОСАГО через маркетплейс пока не заработал
•
МВД выбрало месяцы для запрета зимней и летней резины
Подробности
•
Большой стране труднее избавиться от мусора. ИНТЕРВЬЮ
•
Курс на 90: как изменится цена доллара к концу года?
•
У пандемии свои законы: как хоронят умерших от коронавируса
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Полиция опровергла фейк из WhatsApp о масках с наркотиком
Сибирь 19.10.2020 12:11
Власти Забайкалья закрыли школы из-за коронавируса
Сибирь 19.10.2020 12:07
Санврачи перечислили предметы, где «живет» коронавирус
Сибирь 19.10.2020 11:44
Бурков призвал омские предприятия перейти на удаленку
Сибирь 19.10.2020 11:41
Самое популярное
Ряд организаций Приангарья закрыли из-за коронавируса
8257
Мэрия Новосибирска разоблачила «подземное озеро» на площади Труда
7460
Найдено опасное последствие заражения коронавирусом
5185
Определена самая сексуальная женщина России
4495
Обсуждение (7)
КАРТИНА ДНЯ
•
Навальный раскритиковал Трампа за молчание об его отравлении
•
Жириновский призвал к запрету выезда из России
•
Новый способ покупки ОСАГО через маркетплейс пока не заработал
•
МВД выбрало месяцы для запрета зимней и летней резины
Подробности
•
Большой стране труднее избавиться от мусора. ИНТЕРВЬЮ
•
Курс на 90: как изменится цена доллара к концу года?
•
У пандемии свои законы: как хоронят умерших от коронавируса
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Эрдоган отказался считать Крым российским
56
Навального нашли на немецком курорте
37
Украина отказалась закупать российскую вакцину по совету США
34
ФСБ предотвратила подрыв самого высокого монумента России
27
Горожане против масок: почему мы такие безответственные?
20