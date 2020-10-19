Жириновский призвал к запрету выезда из России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить выезд российских граждан за рубеж в туристических целях на фоне роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

«В связи со вспышкой COVID-19 в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны», —написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По его мнению, «решение возобновить туристический поток из России в южные страны, в частности, в Турцию, было преждевременным». По мнению лидера ЛДПР, именно отдыхающие привезли «вторую волну» коронавируса.

«В будущем поездки можно возобновлять только в те страны, где эпидемия остановлена», — считает Жириновский.

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Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 39 миллионов заболевших, 28 миллионов выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили более 1,3 миллиона человек с COVID-19.