Рогозин анонсировал запуск в космос биологического «Ковчега»

Роскосмос совместно с МГУ создаст космический «Ноев ковчег». С помощью такого эксперимента планируется изучить, что происходит с этими живыми организмами в условиях дальнего космоса.

«Пока ни один специалист не смог подтвердить, что человек способен выжить за пределами геомагнитного поля», — приводит РИА Новости слова Рогозина. Он пояснил, что «Ковчег» в течение четырех недель пробудет на орбите высотой до 20 тысяч километров.

Спутник предназначен для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии, а в частности — для изучения влияния отсутствия магнитного поля Земли на биологические объекты.

Ранее сообщалось о запуске двух других российских биологических спутников: «Возврат-МКА» и «Бион-М». «Возврат» планируют отправить на высоту до 200 тысяч километров после 2025 года, а «Бион» — на 800 километров в 2023 году.