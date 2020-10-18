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Новые правила получения пенсий вступили в силу в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Чувочин

Пенсионеры смогут сохранять дату получения пенсии при смене банка, соответствующий приказ за подписью министра труда и социальной защиты России Антона Котякова вступил в силу.

По старым правилам при смене банка дата получения выплат могла измениться. «Раньше, когда пенсионеры. — Прим. ред. изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другой — уже 23-го числа», — приводит РИА Новости слова зампреда Совфеда по социальной политике Елены Бибиковой.

В Минтруде напомнили, что способ получения выплат пенсионеры по-прежнему выбирают сами. «Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее выплаты. На карту пенсия обычно приходит раньше, чем в отделения почты», — посоветовали в ведомстве.

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Для смены способа получения пенсии необходимо письменно уведомить Пенсионный фонд. Сделать это можно через соответствующее заявление в территориальный орган ПФР или подав электронный запрос через личный кабинет на портале госуслуг.

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