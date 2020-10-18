Глава МИД ФРГ пообещал достройку «Северного потока-2»

Проект «Северный поток-2» будет достроен — есть лишь вопрос, когда именно это случится, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Я исхожу из того, что "Северный поток-2" будет достроен до конца. Вопрос, когда это произойдет», — приводит ТАСС слова Мааса. Касаясь критики проекта со стороны Вашингтона, Маас отметил: «О нашей энергетической политике и энергоснабжении мы принимаем решения здесь — в Европе».

Маас напомнил, что Соединенные Штаты в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской тяжелой нефти. «США пользуются своим правом проводить самостоятельную энергетическую политику. Мы поступаем так же», — подытожил Маас.

Маас также заявил, что Германия не намерена отказываться от диалога с Россией после инцидента с Алексеем Навальным, Москва необходима для урегулирования региональных конфликтов.

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«Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, на Берлинском процессе по Ливии и по вопросу Украины. На всех форумах речь идет о поиске решения для прекращения войн», — отметил министр. «В этой связи не может быть прекращения диалога с Москвой», — подчеркнул Маас.

Он указал на то, что без России не получится урегулировать конфликты не только в Ливии, Сирии, на Украине, но и в Нагорном Карабахе, в Белоруссии и Венесуэле.