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Глава NASA заявил о выросших шансах найти следы жизни на Марсе

Источник:
ТАСС
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Фото: © NASA

Вероятность обнаружения следов жизни на Марсе в свете последних открытий серьезно увеличилась, заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Брайденстайн констатировал, что свидетельств существования жизни на Марсе пока не обнаружили. «Мы этого пока не сделали. Но вероятность этого продолжает увеличиваться. Чем больше мы ищем, тем больше узнаем, что все необходимые, как мы считаем, для существования жизни элементы есть или были на Марсе в прошлом», — приводит ТАСС его слова.

Он напомнил, что ранее были найдены свидетельства наличия под поверхностью Красной планеты воды в жидком состоянии. Кроме того, ученые пришли к выводу, что на Марсе есть молекулы органических веществ.

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Глава NASA выразил уверенность в том, что исследования с помощью приборов, установленных на аппарате Perseverance («Настойчивость»), позволят собрать больше сведений о Марсе, а также подготовиться к пилотируемой экспедиции.

«Конечно, мы хотим осуществить сбор образцов грунта, чтобы лучше понять прошлое Марса, в том числе была ли на нем жизнь», — добавил Брайденстайн.

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