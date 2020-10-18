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Открыт фактор, вдвое увеличивающий риск смерти от COVID-19

Источник:
РБК
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Заболевания почек более чем в два раза увеличивают риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией, выяснили ученые из Великобритании.

Специалисты изучили данные 372 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема в период с 10 марта по 23 июля.

У 216 пациентов были хронические или вызванные инфекцией проблемы с почками. Из них скончались 107 человек (50%). Из числа остальных 156 пациентов, не имеющих проблем с почками, умерли 32 человека (21%), сообщает РБК со ссылкой на Anaesthesia.

Исследователи предположили, что вероятность летального исхода связана с воздействием вируса на организм в целом, использованием токсичных средств при лечении инфекции, а также «перекрестной связью» между легкими и почками.

Ранее ученые Ливерпульского университета сообщили, что последовательное заболевание гриппом и коронавирусом также значительно увеличивает риск летального исхода.



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