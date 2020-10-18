Эксперты сообщили о росте числа мошеннических опросов в сети

Число обнаруженных сайтов с мошенническими опросами за период с января по август текущего года увеличилось в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, подсчитали эксперты «Лаборатории Касперского».

Пользователю присылают ссылку на ресурс, где предлагают пройти опрос за весомое вознаграждение. При этом предварительно просят оплатить комиссию или внести закрепительный платеж. После перечисления средств обманутый не получает выплату, а внесенная им комиссия отправляется мошенникам, пишут «Известия» со ссылкой экспертов.

При этом злоумышленники могут использовать названия крупных компаний и производителей, предлагая в соцсетях пройти опросы о качестве услуг. «Лаборатория Касперского» выявила более 2,5 тысячи сайтов, использующих означенные мошеннические схемы, в то время как в прошлом году было обнаружено 935 таких ресурсов.

Ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина отметила, что каждый пятый житель России в первой половине 2020 года сталкивался с подобными схемами в интернете.

Как пояснила эксперт, вид афер с предложением поучаствовать в опросах, конкурсах или сообщением о выигрыше часто может маскироваться под уведомления о социальных выплатах от несуществующих фондов или имитировать лотереи. в ходе этих махинаций злоумышленники часто считывают данные личных банковских карт пользователей.

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Ущерб от такого вида мошенничества оценивается в миллиарды рублей. В «Лаборатории Касперского» предупредили пользователей о необходимости с подозрением относиться к сообщениям о неожиданных выигрышах или потенциальных вознаграждениях.