Подозреваемого в тройном убийстве и поджоге задержали в Улан-Удэ

Полицейские задержали в Улан-Удэ подозреваемого в убийстве трех человек, и поджоге квартиры, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В четверг пожарные сообщили, что во время борьбы с огнем в квартире двухэтажного дома на улице Денисова обнаружены три тела — 54-летней женщины, ее 35-летнего сына и мужчины 35-ти лет.

«Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Бурятия во взаимодействии с коллегами из отдела полиции Октябрьского района, в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый за разбой 36-летний местный житель», — сказала Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта нанес кухонным ножом ранения трем гражданам, после чего поджег мебель в квартире, чтобы скрыть следы преступления, затем скрылся.

Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статью 105 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.