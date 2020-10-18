Живой коронавирус нашли на упаковке с продуктами

Китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что на упаковке замороженных продуктов впервые нашли живой коронавирус, и человек при контакте с такой упаковкой может заразиться.

Специалисты нашли живой коронавирус на упаковке импортной замороженной трески, когда расследовали причину новой вспышки COVID-19 в городе Циндао на востоке страны. Ранее в Китае находили на упаковках замороженных продуктов лишь частицы COVID-19, а не живой вирус.

«Обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао — это первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что новый коронавирус может сохраняться на упаковке в течение длительного времени при особых условиях», — приводит РБК заявление Центра по контролю и профилактике заболеваний.

В ведомстве добавили, что пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом в результате контакта с замороженными продуктами. Риск заразиться таким способом существует, однако он очень низкий, отметили специалисты.