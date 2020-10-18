Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил жестокое убийство учителя в пригороде Парижа, и выразил соболезнование семье убитого и заверил Францию, что чеченский народ не имеет отношения к преступлению.

В пятницу в пригороде Парижа было совершено нападение на учителя истории. Злоумышленник отрезал ему голову. Преступника застрелила полиция. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что преступление совершил 18-летний мужчина, родившийся в Москве, родители которого были выходцами из Чечни.

«Мы осуждаем этот террористический акт и выражаем соболезнования родным погибшего. Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства», — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни заверил Францию, что чеченский народ не имеет отношения к произошедшему. Он отметил тот факт, что большую часть жизни подозреваемый в совершении преступления прожил во Франции.

«Забегая вперед, дабы французские следователи не добавили красок в версию "чеченского следа", подчеркну, что в Чеченской Республике Анзоров побывал лишь раз в жизни в возрасте двух лет», — сказал Кадыров.

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Следователи связывают убийство с профессиональной деятельностью педагога. Учитель вел в школе курс свободы слова и демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого он стал получать угрозы.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. В ходе расследования уже задержаны 10 человек, включая родственников убийцы.