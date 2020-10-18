Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе

Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта с 18 октября , говорится в сообщении МИД Армении.

«Данное решение принято, следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года», — приводит ТАСС заявление МТД Армении.

В субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались бои. В результате состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, но позднее режим перемирия был нарушен.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.