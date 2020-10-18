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Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе

Источник:
ТАСС
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY-SA 4.0

Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта с 18 октября , говорится в сообщении МИД Армении.

«Данное решение принято, следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года», — приводит ТАСС заявление МТД Армении.

В субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались бои. В результате состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, но позднее режим перемирия был нарушен.

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Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Тема: Карабахский конфликт
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-Керя-

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А они как думали? Принимать к себе массу людей с чуждой культурой без последствий?

sib_man9

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Le Horek

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