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Рассекречен флагман Huawei Mate 40 Pro

Источник:
Winfuture.de
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Фото: © huawei.com

Изображения флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro утекли в Сеть до его официальной презентации, которая пройдет 22 октября.

Согласно фото, аппарат получит необычный круглый блок камер. При этом двойная фронтальная камера размещена в вырезе в экране. Также Mate 40 Pro получит дисплей диагональю 6,67 дюйма с гнутыми боковыми гранями.

В основной камере будет четыре датчика, при этом три из них — от Leica. У главного датчика будет разрешение 50 Мп, также смартфон получит «ширик» и «телевик». Последний датчик отвечает за глубину и работает вместе с лазерной системой.

Фото: © winfuture.de

Технологическим сердцем аппарата выступит процессор SoC Kirin 9000 с четырьмя ядрами Cortex-A77 и четырьмя Cortex-A55. Старшие ядра будут работать на частоте 2,54 ГГц, еще четыре — на частоте 3,13 ГГц.

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