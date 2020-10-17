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Названо имя убийцы французского учителя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Убийцу школьного учителя истории в пригороде Парижа звали Абдулах, выяснили правоохранительные органы. Молодой человек родился в Москве в 2002 году, в последнее время проживал во Франции, по своей национальности он был чеченцем.

Террорист не попадал в списки радикалов, однако состоял в одной из банд, членом которой был исламист, пишет газета Le Figaro со ссылкой на собственные источники, близкие к расследованию преступления.

Нападение было совершено вечером в пятницу в небольшом городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Преступник, вооруженный ножом, напал на учителя возле школы, перерезав ему горло.

Затем он пытался угрожать прибывшему на место патрулю муниципальной полиции, но был застрелен. Следователи связывают убийство с профессиональной деятельностью педагога. Известно, что 5 октября он показывал во время урока карикатуры на пророка Мухаммеда.

Полицейские уже задержали в рамках расследования этого дела девять человек, среди которых родственники убийцы. В частности, были задержаны родители, дед и 17-летний брат злоумышленника.

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