Россия оценила новые санкции ЕС

Россия расценивает санкции Евросоюза по делу Алексея Навального как односторонние незаконные меры, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Дипломат напомнил, что в мире есть только одна инстанция, которая уполномочена вводить санкционные меры — это Совбез ООН, передает РИА Новости.

«Разумеется, мы расцениваем эти рестрикции так же, как и все предыдущие, – как односторонние незаконные меры», — подчеркнул Чижов.

Евросоюз ранее ввел в действие решение о санкциях против России. В «черный список» ЕС попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников.

Также в списке заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Постановление Совета ЕС принято по упрощенной процедуре, без обсуждения.

Под санкции попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, который якобы замешан в российской программе по производству боевых ядов семейства «Новичок».