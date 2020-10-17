Глава Хакасии заразился коронавирусом

Глава республики Хакасия Валентин Коновалов заразился коронавирусом, об этом политик сообщил на своей странице в Instagram. Коновалов чувствует себя нормально и находится на самоизоляции.

«От вируса никто не застрахован. Сегодня у меня подтвердился COVID-19. Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально», — написал глава республики.

Коновалов добавил, что работать будет дистанционно. Он постоянно поддерживает связь с замами и министрами, а совещания планирует проводить в удаленном режиме с помощью интернета.