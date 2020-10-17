WhatsApp получил долгожданную функцию

Мессенджер WhatsApp получил долгожданную возможность связываться со службой поддержки в специальном чате внутри приложения.

В меню настроек бета-версии приложения 2.20.202.7 для ОС Android появился новый раздел, где пользователь сможет создать запрос, включив туда информацию о своем устройстве и какой-либо проблеме, пишет WeBetaInfo.

Если пользователь воспользуется функцией, он получит сообщение в специальном чате поддержки, в котором сможет напрямую общаться с техническим специалистом. При этом пока неизвестно, когда данная функция будет запущена для всех версий программы.

Ранее для обращения в службу поддержки мессенджера необходимо было отправить электронное письмо на специальный почтовый адрес.