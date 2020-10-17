Полиция задержала членов семьи убийцы французского учителя

Правоохранительные органы Франции задержали родителей, деда и 17-летнего брата убийцы школьного учителя в пригороде Парижа.

Под стражу по этому делу помещены уже девять человек. Уточняется, что родственники террориста были задержаны в городе Эврё, передает телеканал BFMTV.

Среди пятерых других задержанных — отец одного из учеников, который жаловался на учителя в соцсетях, а также друг этого мужчины. Про остальных трех задержанных пока ничего не сообщается.

Нападение было совершено вечером в пятницу в небольшом городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Преступник, вооруженный ножом, напал на учителя возле школы, перерезав ему горло.

Затем он пытался угрожать прибывшему на место патрулю муниципальной полиции, но был застрелен. Следователи связывают убийство с профессиональной деятельностью педагога. Известно, что 5 октября он показывал во время урока карикатуры на пророка Мухаммеда.

Согласно неподтвержденным данным, преступление совершил 18-летний чеченец, родившийся в Москве. Он проживал во Франции, в департаменте Ивелин. Следствие устанавливает его личность.