Названа наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови

Наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с первой группой крови (AB0), свидетельствует исследования датских специалистов. Кроме этого, от этого зависит тяжесть течения болезни.

Исследователи сравнили данные 473 тысяч человек, протестированных на коронавирусную инфекцию, пишет MedicalXpress. Среди сдавших положительный тест оказалось меньше пациентов с первой группой крови (AB0).

Заболевших COVID-19 было больше с A (вторая), B (третья) и AB (четвертая). Кроме этого, наличие группы крови А или АВ повышало вероятность осложнений, которые требуют интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

Ученые объясняют это тем, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм. При этом люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений.