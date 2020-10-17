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Ольга Бузова стала самой влиятельной девушкой России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © buzova86, instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова получила два сертификата от Книги рекордов России. Об этом знаменитость рассказала в Instagram.

Первый сертификат дали Бузовой за самое большое количество подписчиков в Instagran на территории России и СНГ. Второй — как самой влиятельной девушке, имеющей наибольшее большое количество подписчиков в соцсети.

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Сертификаты Ольге Бузовой вручили создатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко и рекордсмен Guinness World Records, эксперт Книги рекордов России Андрей Лобков.

«Спасибо за вашу любовь, искренность и поддержку. Спасибо всем за интерес ко мне. Я вас всех, все 22.000.000 человек люблю. Вы моя самая большая семья», — написала Ольга Бузова в Instagram.

Ольга Бузова лидирует по количеству подписчиков в Instagram уже на протяжении нескольких лет. Например, в прошлом году их число было 15 миллионов. 

Знаменитость популярна благодаря участию в большом количестве проектов: она ведущая реалити-шоу «Дом-2», певица, участница проекта «Ледниковый период» на Первом канале, также девушка занимается бизнесом.

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