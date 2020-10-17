Бузова научила Харламова переживать развод

Телеведущая и певица Ольга Бузова дала советы Гарику Харламову, как пережить развод. Об этом она рассказала в новом выпуске Comedy Club.

«Ты разводишься. Во-первых, начинай уже писать песни, их исполнять. Дальше, следующий этап— программы. "Ледниковый период", фигурное катание», — сказала Бузова Харламову, предлагая выполнить один из элементов фигурного катания.

Ольга Бузова после развода начала еще более активную творческую деятельность. Она начала петь, участвовать в различных телепроектах. Сейчас Бузова как раз участвует в проекте Первого канала «Ледниковый период».

Гарик Харламов в свою очередь разводится с актрисой Кристиной Асмус. О разрыве отношений они объявили в конце июня. Оба супруга также после разрыва активно занялись карьерой — с участием Асмус вышел фильм «Китобой», а Харламов сыграл главную роль в комедийном сериале «Гусар».