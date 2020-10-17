НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Бузова научила Харламова переживать развод

Источник:
Sibnet.ru
267 1
Фото: © кадр из видео

Телеведущая и певица Ольга Бузова дала советы Гарику Харламову, как пережить развод. Об этом она рассказала в новом выпуске Comedy Club.

«Ты разводишься. Во-первых, начинай уже писать песни, их исполнять. Дальше, следующий этап— программы. "Ледниковый период", фигурное катание», — сказала Бузова Харламову, предлагая выполнить один из элементов фигурного катания.

Ольга Бузова после развода начала еще более активную творческую деятельность. Она начала петь, участвовать в различных телепроектах. Сейчас Бузова как раз участвует в проекте Первого канала «Ледниковый период».

Гарик Харламов в свою очередь разводится с актрисой Кристиной Асмус. О разрыве отношений они объявили в конце июня. Оба супруга также после разрыва активно занялись карьерой — с участием Асмус вышел фильм «Китобой», а Харламов сыграл главную роль в комедийном сериале «Гусар».

Еще по теме
Ольга Бузова стала самой влиятельной девушкой России
Тимати и Егор Крид воссоединись в клипе после скандала
Тарзан понес наказание от Королевой за измену
Фадеев «орал, как ребенок» от номинации Агутина на Грэмми
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
США отвергли предложение Путина продлить СНВ-3
•
Французскому учителю отрубили голову за карикатуры
•
ВОЗ назвала единственное лекарство от COVID-19
•
Названа наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Коммунальный мост Новосибирска отремонтирую полностью к 2025 году
Сибирь 17.10.2020 07:07
Тотальный диктант пройдет на полусотне площадок в Новосибирске
Сибирь 17.10.2020 06:31
Прощание без тела: как хоронят умерших от коронавируса
Сибирь 17.10.2020 05:32
Жителям Республики Алтай запретили тусоваться
Сибирь 16.10.2020 18:49
Самое популярное
Ряд организаций Приангарья закрыли из-за коронавируса
7957
Мэрия Новосибирска разоблачила «подземное озеро» на площади Труда
7117
Найдено опасное последствие заражения коронавирусом
4307
Гигантские обломки ракеты-носителя рухнули в Горном Алтае
4057
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
США отвергли предложение Путина продлить СНВ-3
•
Французскому учителю отрубили голову за карикатуры
•
ВОЗ назвала единственное лекарство от COVID-19
•
Названа наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навального нашли на немецком курорте
37
Центробанк запустит печатный станок
26
ФСБ предотвратила подрыв самого высокого монумента России
25
Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум
21
Папа Римский пересел на водородную Toyota
20