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Blizzard прекратила поддержку StarCraft 2

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: y6y6y6 / Attribution-ShareAlike License

Компания Blizzard прекращает выпуск нового контента для StarCraft 2, соответствующее обращение было опубликовано на официальном сайте игры.

«Мы не будем выпускать новый контент для продажи вроде командиров и контейнеров с трофеями, но по-прежнему будем устраивать сезоны и вносить необходимые исправления баланса», — говорится в сообщении.

В конце этого года компания не будет выпускать крупное обновление баланса, однако в дальнейшем такие изменения возможны. При этом продолжатся профессиональные турниры по дисциплине StarCraft 2.

Отмечается, что киберспортивный аспект StarCraft 2, представляющий собой вершину профессиональных состязаний, по-прежнему будет развиваться благодаря поддержке партнеров Blizzard — компаний ESL Gaming и GSL.

Разработчики подчеркнули, что изменения позволят составить планы в отношении не только StarCraft 2, но и всей вселенной StarCraft в целом. В конце июля 2020 года игре исполнилось 10 лет.

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