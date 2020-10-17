Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 выбрали дату релиза игры

Студия GSC Game World определила дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, однако пока не будет озвучивать ее, свидетельствует сообщение в официальном канале студии в Discord.

«Мы пока не объявляли дату релиза, но у нас она есть, и все идет по плану», — цитирует портал PLAYER ONE официального представителя команды разработчиков.

Недавно студия выпустила трейлер игры, до конца года запланирован еще один анонс проекта. Ранее GSC Game World опубликовала тизер S.T.A.L.K.E.R. 2. В нем был продемонстрирован транспортный шлюз завода «Юпитер» в Припяти.

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S.T.A.L.K.E.R. 2 была анонсирована в мае 2018 года. Ожидается, что игра выйдет на Xbox Series X и ПК в 2021 году.