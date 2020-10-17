Французскому учителю отрубили голову за карикатуры

Молодой уроженец России убил учителя история во Франции за демонстрацию ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийца разместил кадры жестокого убийства с отсечением головы в Twitter, сопроводив угрозами «неверным» и президенту Макрону.

5 октября в школе пригорода Парижа 47-летний педагог на уроке, посвященном свободе СМИ, предложил исповедующим ислам покинуть класс, и показал карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные сатирическим журналом Charlie Hebdo. После этого родители подали жалобу на учителя, а отец одной из учениц записал и выложил в интернет видео с критикой педагога, передает BFMTV.

Следствие полагает, что это видео и спровоцировало убийство. Согласно данным аккаунта убийцы, молодой человек из чеченской семьи, родился в Москве, его имя Абдулла, возраст 18 лет. При задержании преступник был застрелен полицейскими.

Президент Эмманюэль Макрон назвал преступление террористическим актом. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.