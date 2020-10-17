НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Французскому учителю отрубили голову за карикатуры

Источник:
BFMTV
514 3
Фото: © U.S. Marshals Service

Молодой уроженец России убил учителя история во Франции за демонстрацию ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийца разместил кадры жестокого убийства с отсечением головы в Twitter, сопроводив угрозами «неверным» и президенту Макрону.

5 октября в школе пригорода Парижа 47-летний педагог на уроке, посвященном свободе СМИ, предложил исповедующим ислам покинуть класс, и показал карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные сатирическим журналом Charlie Hebdo. После этого родители подали жалобу на учителя, а отец одной из учениц записал и выложил в интернет видео с критикой педагога, передает BFMTV.

Следствие полагает, что это видео и спровоцировало убийство. Согласно данным аккаунта убийцы, молодой человек из чеченской семьи, родился в Москве, его имя Абдулла, возраст 18 лет. При задержании преступник был застрелен полицейскими.

Президент Эмманюэль Макрон назвал преступление террористическим актом. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.

Еще по теме
Красноярский Минздрав потратил 15 млн рублей на ненужное лекарство
Сбербанк сообщил о новой схеме обмана у мошенников
ФСБ предотвратила подрыв самого высокого монумента России
Красноярский золотодобытчик ответит за проблемы с размножением рыб
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
США отвергли предложение Путина продлить СНВ-3
•
Французскому учителю отрубили голову за карикатуры
•
ВОЗ назвала единственное лекарство от COVID-19
•
Названа наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови
Подробности
•
Прощание без тела: как хоронят умерших от коронавируса
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
•
История унижения: как Горбачев получил премию мира и потерял страну
•
Горожане против масок: почему мы такие безответственные?
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Коммунальный мост Новосибирска отремонтирую полностью к 2025 году
Сибирь 17.10.2020 07:07
Тотальный диктант пройдет на полусотне площадок в Новосибирске
Сибирь 17.10.2020 06:31
Прощание без тела: как хоронят умерших от коронавируса
Сибирь 17.10.2020 05:32
Жителям Республики Алтай запретили тусоваться
Сибирь 16.10.2020 18:49
Самое популярное
Ряд организаций Приангарья закрыли из-за коронавируса
7957
Мэрия Новосибирска разоблачила «подземное озеро» на площади Труда
7116
Найдено опасное последствие заражения коронавирусом
4305
Гигантские обломки ракеты-носителя рухнули в Горном Алтае
4057
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
США отвергли предложение Путина продлить СНВ-3
•
Французскому учителю отрубили голову за карикатуры
•
ВОЗ назвала единственное лекарство от COVID-19
•
Названа наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови
Подробности
•
Прощание без тела: как хоронят умерших от коронавируса
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
•
История унижения: как Горбачев получил премию мира и потерял страну
•
Горожане против масок: почему мы такие безответственные?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навального нашли на немецком курорте
37
Центробанк запустит печатный станок
26
ФСБ предотвратила подрыв самого высокого монумента России
25
Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум
21
Папа Римский пересел на водородную Toyota
20