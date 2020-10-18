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Популярность автомобилей на газе возросла

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Burger

Спрос на автомобили на газе ежегодно растет, выяснили аналитики портала «Дром». Такой вариант топлива выгоднее, если машина проезжает более 20 тысяч километров в год.

В 2019 году количество проданных машин с газобаллонным оборудованием (ГБО) выросло на 24,5%, а в 2020 году — на 27%, таков результат анализа базы из 7 миллионов объявлений с 2018 года. Среди всей автомобильной базы доля машин на газе равна 3,2%.

«Увеличение продаж авто на газе из года в год примерно одинаковое. Из чего можно сделать вывод, что оно вызвано не стартом государственной поддержки, а естественным ростом популярности у россиян. Чаще всего ГБО ставят с целью сэкономить на топливе при больших пробегах. В России с ее расстояниями для части автовладельцев это оптимальный вариант. Если ваш пробег более 20 тысяч километров в год, есть повод задуматься об установке», –— считает аналитик «Дрома» Сергей Лагурев.

Чаще всего ГБО устанавливают на Lada Priora, Toyota Land Cruiser, Chevrolet Niva, Lada Granta и УАЗ Патриот. В Новосибирской области еще популярны модели Mitsubishi Pajero и Nissan Almera. Среди регионов России больше всего машин на газе ездит на Северном Кавказе — 13% от общего числа, Курганской области и Республике Адыгея — по 10%, а также Омской и Тюменской областях — по 8% в каждой.

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Наличие ГБО не влияет на цену машины при продаже. Средняя стоимость автомобиля на газе встречается как выше, так и ниже, чем на такую же модель, но с бензиновым двигателем. Цена напрямую зависит от состояния автомобиля.

Инфраструктура в России лучше развита для автомобилей, которые ездят на пропане. На нем работает примерно 70% автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием. При этом считается, что метан безопаснее и дешевле, но дороже при установке и эксплуатации. Для безопасности важно, чтобы ГБО было грамотно установлено профессионалами и вовремя обслуживалось. Такое вмешательство в конструкцию автомобиля нужно регистрировать в ГИБДД.

Гибридные автомобили — серьезный конкурент для машин на газе. Например, в статистике по Приморскому краю, где популярны гибриды и занимают 16% рынка, автомобилей с ГБО крайне мало — 0,4% от общего числа.

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