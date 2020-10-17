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Дворник выложил опавшими листьями призыв «Носите маски»

Источник:
Sibnet.ru
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Жители одной из многоэтажек в подмосковных Химках нашли под окнами послание, выложенное из опавших листьев, в котором их призывают носить маски.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин на своей странице «ВКонтакте» написал, что таким необычным способом дворник по имени Джамшит напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности в пандемию.

Фото: © vk.com/d_voloshin

«Сам Джамшит всегда работает в маске и очень надеется, что скоро они никому не понадобятся, и вирус будет побежден. А сейчас ради здоровья и безопасности окружающих, уверен он, можно и потерпеть», — написал чиновник.

Фотография с посланием мгновенно стала вирусной и распространилась в соцсетях. Пользователи посчитали ее «милой», а также похвалили дворника за творческий подход.

Тема: Распространение коронавируса
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