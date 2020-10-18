Безотходную переработку древесины наладили в Кузбассе

Выпуск топливных гранул — пеллет — начался в поселке Мундыбаш Кемеровской области. Прессованные цилиндры изготавливают из отходов лесопереработки, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Пеллеты будут востребованы на юге Кузбасса, в том числе на горнолыжном курорте Шерегеш, так как гостиницы переходят на экологичные виды топлива. Кроме того, производство позволило создать в поселке Мундыбаш 66 дополнительных рабочих мест», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Пеллеты производятся из невостребованной древесины лиственных пород. Сырье будет поступать с лесных участков в Новокузнецком и Таштагольском районах. Производство одновременно способствует санитарной очистке леса от стареющих и поврежденных насекомыми деревьев.

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Переход на «чистое» топливо также позволяет избавиться от сажи и угольной пыли: древесные гранулы горят почти без дыма и практически не оставляют золы. Высококалорийное топливо можно использовать как в котельных коммунального хозяйства, так и для отопления частного сектора.

Новая конвейерная линия перерабатывает шесть кубометров древесины в час. С выходом комплекса на проектную мощность предприятие сможет перерабатывать до 170 тысяч тонн низкосортной древесины и отходов деревопереработки. Планируется выпускать 18 тысяч тонн пеллет в год.

Глубокую переработку древесины осуществляет резидент Кузбасского технопарка, компания «Таежный». Инвестиции в проект уже составили 120 миллионов рублей, в дальнейшем планируется вложить еще 250 миллионов. На предприятии хотят запустить производство мебельной ламели, шпона и фанеры.