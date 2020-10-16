Физики измерили самый короткий промежуток времени

Ученые впервые измерили количество времени, которое требуется фотону для пересечения молекулы водорода. Это самый короткий промежуток времени, который был успешно рассчитан современной наукой.

Немецкие исследователи облучали молекулу водорода лучами рентгеновского лазера на ускорительной установке DESY в Гамбурге. Они установили энергию рентгеновских лучей на таком уровне, чтобы фотона было достаточно для выброса обоих электронов из молекулы водорода.

Электроны ведут себя как частицы и волны одновременно, поэтому выброс первого электрона привел к запуску электронных волн сначала в одном, а затем во втором атоме молекулы водорода, пишет журнал Science.

Благодаря этому ученые рассчитали, сколько времени требуется фотону, чтобы пройти от одного атома водорода до другого. Интервал равняется значению в 247 зептосекунд. Ранее физикам никогда не удавалось измерить длительность настолько коротких событий.

В перспективе специалисты намерены использовать разработанную инновационную технологию для измерения других сверхкоротких событий на молекулярном уровне, чтобы лучше понять происходящее в микромире.