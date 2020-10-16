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Кремль обеспокоило «очень сильное» распространение коронавируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские власти обеспокоены статистикой распространения коронавируса в России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля признал, что заболевание распространяется «очень сильно».

«Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности», — сказал Песков.

По его словам, в целом ситуация находится под контролем, в частности, контролируется количество свободного коечного фонда, при необходимости оперативно создаются новые места. По оценке Минздрава, коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией в стране сейчас заполнен на 90%.

За последние сутки в России зафиксировано 15 150 новых случаев заражения коронавирусом — это рекордный показатель за все время пандемии. Согласно прогнозу Роспотребнадзора, рост числа подтвержденных диагнозов продлится до первой декады ноября.

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