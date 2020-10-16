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Загадочное «подмигивание» звезды Бетельгейзе получило объяснение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ESA

Астрономы смогли объяснить резкие падения яркости звезды-гиганта Бетельгейзе, которые наблюдались с конца 2019 года. Первоначально ученые считали, что «подмигивания» звезды указывают на ее скорый взрыв.

Исследование показало, что в ядре звезды продолжает гореть гелий. Это означает, что светило далеко от взрыва, пишет The Astrophysical Journal. Кроме этого, астрономам удалось уточнить расстояние до гиганта.

Оказалось, что Бетельгейзе значительно ближе к Земле, чем считалось — в 530 световых годах от нас. Ранее расстояние оценивалось в 724 световых года. Соответственно, астрономы пересчитали размеры звезды.

По новым данным Бетельгейзе всего в 750 раз больше Солнца. При этом пульсации яркости ученые объяснили действием волн давления, проходящих через раскаленные недра звезды. Подобные волны астрономы наблюдают на Солнце.

Входящая в созвездие Ориона Бетельгейзе является одной из самых ярких звезд на небе. Однако светило постепенно приближается к финальной стадии своей эволюции — примерно через 100 тысяч лет оно взорвется.

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