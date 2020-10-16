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ФСБ назвали причастной к отравлению Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Западные спецслужбы посчитали Федеральную службу безопасности России причастной к отравлению Алексея Навального, на основании этого вывода страны Евросоюза и Великобритания ввели санкции в отношении директора ФСБ Александра Бортникова.

При этом ФСБ якобы не ставило целью убить политика, а лишь хотела его вынудить уехать из России, пишет The Guardian со ссылкой на собственные источники. Именно поэтому для отравления был выбран Новичок, уже знакомый на Западе.

Издание полагает, что целью операции ФСБ было «вынести недвусмысленное предупреждение» Алексею Навальному и заставить его покинуть страну. При этом если бы ФСБ хотела убить Навального, она могла бы это сделать, считают источники газеты.

Под санкции из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального попали шесть россиян. В их числе первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников.

Также в списке замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, замминистра обороны РФ Павел Попов, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Также санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий, специалисты которого якобы создали «Новичок». Европейцам запрещено поддерживать любые отношения с институтом.

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