Яндекс отказался от покупки «Тинькофф банка»

«Яндекс» и TCS Group («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») не смогли прийти к согласию об условиях сделки, в связи с чем все переговоры с акционером банковской группы Олегом Тиньковым были прекращены, говорится в сообщении интернет-компании.

TCS Group также сообщила, что сделка не состоится. «После дальнейших переговоров, в том числе с контролирующим акционером Tinkoff (Олегом Тиньковым), стороны договорились не совершать сделку», — говорится в сообщении TCS.

Представитель группы сказал «Интерфаксу», что теперь она не ведет ни с кем переговоров и планирует развиваться самостоятельно.

TCS Group 22 сентября сообщила о планируемой сделке, в рамках которой «Яндекс» может стать владельцем 100% акций финансовой группы. Интернет-гигант предварительно договорился о покупке TCS за 5,48 миллиарда долларов деньгами и своими акциями.