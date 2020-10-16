ФАС в два раза снизила цену на лекарства от коронавируса

Упаковка в 50 таблеток препаратов для лечения COVID-19 на основе фавипиравир будет стоить 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок, новую цену зарегистрировала Федеральная антимонопольная служба, сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС согласовала цены в размере 100 рублей за таблетку. При проведении экономического анализа за основу были взяты цены в странах, где фавипиравир находится в обращении.

«На момент рассмотрения заявок производителей на включение фавипиравира в перечень ЖНВЛП препараты с этим МНН обращались на территории Индии и Китая, в том числе оригинальный препарат "Авиган", цена на который составляет 100 рублей за таблетку. Эта цена и обсуждалась в качестве индикативной для использования в России и была поддержана всеми членами Комиссии», — прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев.

После регистрации предельной отпускной цены на фавипиравир его стоимость за упаковку 50 таблеток в субъектах РФ составит 5,5 тысячи рублей, включая НДС без учета региональных надбавок. В целом размер снижения предельной отпускной цены на препарат составил более 50%.

Препараты для лечения коронавируса начали поступать в аптеки в конце сентября. «Арепливир» поступил в розницу по цене от 12 тысяч рублей, «Коронавир» — от 11,5 тысячи рублей за упаковку. Создатели «Авифавира» заявляли, что стоимость их препарата будет 8 тысяч рублей.