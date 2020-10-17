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Тотальный диктант пройдет на полусотне площадок в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тотальный диктант пройдет офлайн на 50 площадках в Новосибирске, также в акции можно принять участие, не выходя из дома, сообщают организаторы.

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. В этом году она перенеслась с апреля на октябрь из-за коронавируса.

Тотальный диктант в Новосибирске состоится в 15.00 17 октября. В этом году написать его можно офлайн на одной из площадок или онлайн на сайте.

«Если в прошлом году речь шла о 8,5 тысячи участников, то мы понимаем, что в этом году все будет иначе. Но мы большую ставку делаем на онлайн, на возможность написать дома. Из тех работ, которые мы ждем в первую волну сдачи работ, на офлайновых площадках, мы готовы принять около шести тысяч. Но людей будет меньше, мы это понимаем», – рассказал городской координатор Тотального диктанта в Новосибирске Андрей Поздняков.

В этом году Тотальный диктант пройдет на 50 офлайновых площадках. Регистрацию на каждую из них обязательна. Главной площадкой будет кинотеатр «Победа», здесь прочтет текст «звездный» диктатор – литературный критик Галина Юзефович. Также написать диктант можно в НГТУ, в мэрии, в библиотеках. Список площадок можно посмотретьна сайте Тотального диктанта.

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