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Родителей погибших в огне детей задержали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Трое детей погибли в пожаре, оставшись одни дома, – их родителей задержали по делу о причинении смерти по неосторожности, сообщило в пятницу СУ СКР по Новосибирской области.

Смертельный пожар произошёл в четверг на окраине Ленинского района, в СНТ «Ёлочка-2». Погибли трое детей – семи, пяти и трёх лет, которые остались без присмотра родителей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». «В рамках расследования уголовного дела следователями СКР задержаны родители погибших детей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении последних меры пресечения», – сказано в сообщении.

Санкции этой статьи предусматривают в качестве наказания до четырёх лет лишения свободы.

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