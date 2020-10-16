НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Необычное новолуние наступит в ночь на субботу

Источник:
Sibnet.ru
159 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новая Луна взойдёт на небо в ночь с 16 на 17 октября в знаке Весов – астрологи считают важным и необычным именно такое новолуние.

По информации новосибирского планетария при СГГА, новая Луна взойдёт на небо 17 октября в 02.31 по новосибирскому времени.

Незадолго до новолуния, а также несколько ночей после него Луна приобретает необычный пепельный оттенок – это связано с тем, что Солнце освящает только небольшую часть Луны.

#Космос
Что можно увидеть в небе в октябре

В этом месяце Луна взойдёт под знаком Весов. Астрологи считают именно это новолуние энергетически важным, так как этот знак олицетворяет собой гармонию и баланс. 

Именно в этот период хорошо строить планы на будущее, завершать дела, встречаться со старыми друзьями, мириться с теми, с кем были в ссоре.

Есть особенный ритуал, чтобы привлечь деньги в новолуние. Нужно положить открытый кошелёк на подоконник и произнести: «Луна энергию обновляет, с пустого на целое прибавляет. В кошелек монеты положу, Новую Луну о помощи попрошу. Как она прибывает, так и деньги множатся, от меня не утекают». 

Упрощённый вариант: просто показать кошелёк Луне и мысленно попросить её приумножить ваши средства.

Еще по теме
Луна в октябре: когда стричься и менять имидж
Новая «Битва экстрасенсов»: кто победит в 21 сезоне?
Время перемен: календарь стрижек и красоты на сентябрь
Когда стричься в августе: лунный календарь
смотреть все
Отношения #Оракул
  • Как выбрать презерватив
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден перечислил провалы Трампа во внешней политике
•
Цены на лекарства от коронавируса снизили в два раза
•
31 декабря 2021 года будет выходным
•
Шойгу написал книгу «Про вчера»
Подробности
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
•
История унижения: как Горбачев получил премию мира и потерял страну
•
Горожане против масок: почему мы такие безответственные?
•
Буква «ё»: история и секреты применения
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Блогеры залили кислоту вместо моторного масла. ВИДЕО
Сибирь 16.10.2020 16:13
Родителей погибших в огне детей задержали в Новосибирске
Сибирь 16.10.2020 16:10
Томичка выступит в шоу «Танцы» с номером в стиле Pole Dance
Сибирь 16.10.2020 14:22
Города Сибири оказались в зоне риска «коронакризиса»
Сибирь 16.10.2020 13:46
Самое популярное
Ряд организаций Приангарья закрыли из-за коронавируса
7785
Мэрия Новосибирска разоблачила «подземное озеро» на площади Труда
6930
Центробанк запустит печатный станок
4076
Гигантские обломки ракеты-носителя рухнули в Горном Алтае
3872
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден перечислил провалы Трампа во внешней политике
•
Цены на лекарства от коронавируса снизили в два раза
•
31 декабря 2021 года будет выходным
•
Шойгу написал книгу «Про вчера»
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Demosfen

В 6 % по статистике веры нет. Похоже в реале каждый десятый трудоспособный в стране безработный.

Yuriy002

Весь приток населения страны строили на мигрантах, но вирус дал им реалистичную картинку. Лично мне кажется...

ifhbrjd

Сначала нужно определиться, что такое маски. ГОСТ или что-то там придумать. Полупрозрачные портянки с...

Plaguer

Предлагаю отличную маркетинговую идею: продавать по отдельности корпус, аккумулятор, экран, плату, ЗУ,...

Nik3316

контракты с подписями есть, а лица не установлены))) анекдот прям...