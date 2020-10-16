Необычное новолуние наступит в ночь на субботу

Новая Луна взойдёт на небо в ночь с 16 на 17 октября в знаке Весов – астрологи считают важным и необычным именно такое новолуние.

По информации новосибирского планетария при СГГА, новая Луна взойдёт на небо 17 октября в 02.31 по новосибирскому времени.

Незадолго до новолуния, а также несколько ночей после него Луна приобретает необычный пепельный оттенок – это связано с тем, что Солнце освящает только небольшую часть Луны.

#Космос Что можно увидеть в небе в октябре

В этом месяце Луна взойдёт под знаком Весов. Астрологи считают именно это новолуние энергетически важным, так как этот знак олицетворяет собой гармонию и баланс.

Именно в этот период хорошо строить планы на будущее, завершать дела, встречаться со старыми друзьями, мириться с теми, с кем были в ссоре.

Есть особенный ритуал, чтобы привлечь деньги в новолуние. Нужно положить открытый кошелёк на подоконник и произнести: «Луна энергию обновляет, с пустого на целое прибавляет. В кошелек монеты положу, Новую Луну о помощи попрошу. Как она прибывает, так и деньги множатся, от меня не утекают».

Упрощённый вариант: просто показать кошелёк Луне и мысленно попросить её приумножить ваши средства.