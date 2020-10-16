Объявлена цена Lada Vesta Cross с черной крышей

Автомобиль Lada Vesta Cross в специальном исполнении Black будет стоить 849,9 тысячи рублей, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. Это на 35 тысяч дороже базовой версии, но дешевле «люксовой».

АвтоВАЗ объявил о старте продаж Lada Vesta Cross и Vesta SW Cross в версии Black. Vesta Cross с механической коробкой передач будет стоить 849,9 тысячи рублей, с автоматом — 934,9 тысячи рублей.

Цена на Lada Vesta SW Cross специальной серии будет 890,9 тысячи рублей для модели с механикой и 975,9 тысячи рублей для модели с автоматом. Версия Black обойдется дороже базовой на 35 тысяч рублей. Vesta Cross и SW Cross в люксовых комплектациях стоят более 1 миллиона рублей.

Автомобили специальной серии отличаются черными акцентами интерьера и экстерьера всочетании снасыщенными цветами кузова: черная глянцевая крыша, черные корпуса зеркал, 17-дюймовыелегкосплавные диски (черный глянец/алмазная полировка) и эмблемы с названием специальной серии. Черная обивка сидений ипотолка создают стильную атмосферу современной классики.

Автомобили серии Black созданы на базе комплектации Comfort c «зимним» пакетом, включающим такие комфортные опции как подогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса в практичной отделке из экокожи.