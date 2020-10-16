Томичка выступит в шоу «Танцы» с номером в стиле Pole Dance

Кристина Бродецкая из Томска примет участие в кастинге проекта «Танцы». Эфир с участием томички выйдет в субботу, 17 октября, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

В новом выпуске Бродецкая, выступающая под псевдонимом Крис Бро, представит членами жюри постановку в стиле Pole Dance под композицию Елены Темниковой «Нет связи». Девушка самостоятельно поставила себе номер, вдохновившись переживаниями, связанными с личной жизнью.

В новом выпуске оценивать участников вместе с основными членами жюри будет ведущий солист Большого театра Якопо Тисси.

Шоу «Танцы» с выступлением Кристины Бродецкой выйдет на ТНТ в субботу, 17 октября в 20.00.